Ai Stories | Plastirene

(Di venerdì 2 agosto 2024) Dueamavano cantare in riva al mare. Erano sirene di un mondo plastico,per l’appunto, e il loro momento preferito per ritrovarsi sulla riva era dopo il tramonto, quando tappi e bottiglie lasciati sulla spiaggia erano liberi di raggiungerle come in una processione. Le duecantavano per loro, suoni plastici di avvitate malinconie, e tutto il mare ribolliva di microplastiche emozionate. La dueamavano molto quel momento per loro magico. La carezza del mare sulle plastiche. L’eco di bevande zuccherate sul vuoto di bottiglie abbandonate. Quel sapore d’acqua oligominerale in gocce leggere abbracciate a piccoli tappi colorati. Il risuonare di sussurri di assetati. Di succhi di frutta per bambini dolci da far crescere in buona salute. Quale meraviglia che tutto ciò fosse possibile. Leci pensavano ogni volta.