Yusuf Dikec re dei social | spara a occhi aperti senza attrezzatura e vince l’argento | FOTO

(Di giovedì 1 agosto 2024) Le Olimpiadi consegnano alla gloria veri e propri personaggi, fino a quel momento sconosciuti, ma che con una gara, una medaglia, o una particolarità unica finiscono per catturare l’attenzione del pubblico frae tv diventando virali. L’esempio perfetto è, tiratore turco che con la collega Sevval Ilayda Tarhan ha vintonella pistola ad aria compressa a squadre miste da 10 metri. Un successo accompagnato dalla viralitàdovuta al suo particolare stile di esecuzione., infatti, si è presentato con i suoiali da vista (non quelli sportivi), una maglietta della squadra turca, la mano sinistra in tasca, nessun altro tipo dispecializzata per un tiro di precisione (cuffie, lenti o cappello).