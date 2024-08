Vezzano soccorso un bambino caduto in bici nel greto del Crostolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024)(Reggio Emilia), 1 agosto 2024 – Soccorsi mobilitati in forze, in mattinata, poco prima di mezzogiorno, per undi 9 anni,accidentalmente insotto il ponte del torrente, in località La Vecchia di, nei pressi dell’incrocio tra via Monchio e via Orlandini. Da subito è sembrato che ilnon avesse riportato traumi di rilievo, ma era necessario effettuare il recupero in piena sicurezza. Per questo sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Croce rossa di Casina con il personale del Saer,alpino, oltre all’eligiunto da Pavullo. Una volta recuperato e portato sulla strada, ilè stato caricato a bordo dell’elidi Parma per essere trasportato all’ospedale Maggiore di Parma per medicare alcune escoriazioni e per valutare l’entità di altri possibili traumi.