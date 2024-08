Turismo i vacanzieri del Sud scelgono mare italiano e crociere

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 1 agosto 2024) Idel Sud tornano a prenotare le vacanze nelle agenzie di viaggi con una tendenza all’anticipo dell’acquisto di circa quattro mesi, allineandosi a quella che è una propensione ormai consolidata nelle regioni del nord. Quindi già sono in cantiere le vacanze di fine anno ma intanto per questa estate i viaggiatori che risiedono sotto la linea del Garigliano hanno concentrato la loro attenzione su un prodotto tradizionale come ilItalia, sullenel Mediterraneo e sull’Europa e guardano con maggior attenzione ad alcune destinazioni asiatiche. Rispetto al 2023, risultano in modalità di prenotazione last minute mete storiche come Egitto e Mar Rosso mentre non si registrano particolari performance verso gli Stati Uniti nonostante il sensibile aumento di collegamenti aerei diretti e con particolare rilevanza dagli aeroporti meridionali.