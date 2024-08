Turismo | Boom di presenze negli agriturismi del Lago di Como

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di giovedì 1 agosto 2024)dideldi: un’estate all’insegna di cibo, natura e cultura La stagione estiva si conferma un periodo d’oro per il comparto agrituristico deldie delle province die Lecco. Numerosi turisti, italiani e stranieri, scelgono le montagne e le riviere lariane per vivere un’esperienza autentica a contatto con la natura, apprezzando la qualità dell’agroalimentare locale e la tranquillità dei luoghi. Diverse le strutture che in queste settimane si avvicinano al tutto esaurito, accogliendo turisti da ogni angolo d’Europa e del mondo, che scelgono di prenotare soprattutto attraverso le app, contattando direttamente le strutture.