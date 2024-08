Tenaris chiude il semestre con l' utile e i ricavi in calo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024)archivia ilcon undi 1,1 miliardi di dollari in flessione del 52% sul. In flessione anche ia 6,7 miliardi di dollari (-18%). il secondo trimestre registraper 3,3 miliardi di dollari indel 18% (-3% sul precedente trimestre) rispetto ai 4 miliardi del pari periodo dello scorso anno. L'è di 348 milioni di dollari in flessione del 69% da 1,1 miliardi di dollari del secondo trimestre 2023. Isono stati più resistenti del previsto, con le spedizioni che si sono mantenute a un livello elevato in Medio Oriente, negli Stati Uniti e nelle regioni offshore mentre i prezzi medi di vendita hanno beneficiato di un mix favorevole di prodotti.