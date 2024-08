Tabone a un passo dalla giunta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ancora fumata nera per la nomina del quinto assessore nellaarcolana. Dopo la rinuncia di Paolo Magliani che ha rispedito al mittente, la sindaca Monica Paganini (nella foto), le deleghe che gli sarebbero state affidate – sicurezza sui luoghi di lavoro, sanità e comitati di quartiere –, laè rimasta composta da quattro assessori: Gianluca Tinfena che ha anche il ruolo di vicesindaco, Sara Luciani, Camilla Monfroni e Massimiliano Nardi. Sembra sempre più probabile che il ruolo vacante possa essere ricoperto da Stefano, che in passato ha già amministrato nel Comune di Arcola. Decisione ancora rinviata e non avvenuta nel consiglio comunale di martedì sera, anche se voci vicine all’amministrazione danno per certo che sia questione di giorni. C’è anche l’ipotesi messa in campo dal rinunciatario Magliani, che le risorse da lui rifiutate, consistenti in 1.