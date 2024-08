Per Hera più utile e investimenti | Basi per un ulteriore sviluppo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Calano i ricavi (evidentemente per la discesa dei prezzi), ma aumentano margine operativo,netto epernel primo semestre dell’anno. Il cda ha approvato la relazione intermedia di bilancio, che evidenzia ricavi per oltre 5,5 miliardi (rispetto agli 8,2 miliardi al 30 giugno 2023, -33,3%), in calo prevalentemente per la riduzione dei prezzi dell’energia e il minore valore delle attività di intermediazione. Il margine operativo lordo sale a 732,7 milioni, +2% rispetto ai 718,3 milioni dell’anno scorso. Nonostante l’incremento del tax rate al 28% (era al 26,8% a giugno 2023) a seguito del venire meno di alcune ottimizzazioni fiscali, l’netto sale a 237,3 milioni, +14,1% sui 208 milioni del primo semestre 2023. In significativa crescita l’netto di pertinenza degli azionisti: 218,4 milioni (+16,4%) dai 187,7 milioni della semestrale 2023.