Parigi 2024 | 20 km marcia Stano quarto e oro a Pintado

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1 ago. (Adnkronos) – Massimonon è riuscito a bissare l’oro di Tokyo 2020 nella 20 km di. L’azzurro ha chiuso alposto nella maschile dei Giochi didopo una gara condotta nel gruppo di testa, a il 32enne pugliese delle Fiamme Oro ha accusato dei problemi alla caviglia sinistra nel finale di gara che hanno compromesso il podio. L’oro è andato all’ecuadoriano Brian Danielin 1 ora 18’55, argento per il brasiliano Caio Bonfim in 1 ora 19’09 e bronzo per lo spagnolo Alvaro Martin in 1 ora 19’11, mentreha chiuso ad appena 1 secondo dal podio in 1 ora 19’12. Ventesimo posto per l’altro pugliese Francesco Fortunato (Fiamme Gialle), mentre ha chiuso 41° il lombardo Riccardo Orsoni (Fiamme Gialle). L'articolo: 20 kme oro aCalcioWeb.