Olimpiadi 1 agosto giorno da cerchiare per l’Italia | il precedente di Tokyo

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’1è unmagico peralle. La giornata di oggi a Parigi è stata caratterizzata da un doppio oro per gli azzurri: Giovanni De Gennaro ha regalato il primo posto alnella canoa slalom e Alice Bellandi si è imposta nel judo. Sono stati 20 minuti magici per, proprio come nell’edizione di2021: il riferimento è alle medaglie d’oro conquistato da Tamberi e Jacobs, proprio a distanza di pochi minuti uno dall’altro. Era l’12021. L'articolo, 1daper: ildiCalcioWeb.