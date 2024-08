Nuoto Margherita Panziera manca l’ingresso nelle semifinali dei 200 dorso alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Non è arrivata la qualificazionedei 200di Parigi 2024 per. Nella Paris La Defense Arena, si temeva che la veneta non potesse esprimersi a grandissimo livello, anche per quanto aveva nuotato nel corso del Trofeo Setecolli a Roma. Non è un caso che stamane, nella terza batteria,abbia nuotato un tempo sulla falsariga di quello al Foro Italico: 2:11.60 per lei, con un passaggio già alto ai 100 metri (1:04.61) e un cambio di ritmo che non c’è mai stato, nuotando sempre sul passo dei 33? senza sussulti. Sarebbe stato necessario un crono da 2:10.50 per essere nella top-16, un risultato non impossibile sicuramente per un’atleta in condizione, cosa che l’azzurra non era certamente. Ricordiamo che si parla della primatista italiana della distanza in 2:05.56, anche se questo riscontro è del 2021 a Riccione, quindi datato.