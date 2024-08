Meloni a Casa Italia tra selfie tifo e battute A Martinenghi | Fai 25 anni? Io li ho fatti molti anni fa video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 1 agosto 2024) Si sente anel Villaggio azzurro, sorride, scherza e si concede l’immancabiledi ‘gruppo’. Reduce dalla tre giorni in Cina, la premier Giorgiaoggi è ‘solo’ unasa dell’. Vestita in tailleur bianco, assiste sugli schermi televisivi al match di boxe dell’azzurra Angela Carini insieme al presidente del Coni, GiovMalagò. “Non era un match alla pari”, è il suo primo commento dopo l’abbandono del ring della campionessa azzurra al 47esimo secondo. Poi il dono della felpa della Nazionale Azzurra con la scritta “Giorgia”.e la felpa della nazionale in dono Che gare andrò a vedere? “La pallavolo, quello che c’è, vedremo le ragazze della ginnastica artistica. Ma, insomma, ogni gara è bella, ogni gara è importante. Credo che a loro non faccia differenza se tra il pubblico c’è anche la presidente del Consiglio oppure”.