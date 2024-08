Mazzocchi non è Hakimi ma è l’interprete più alto dello slogan di Conte Amma’ fatica’

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 1 agosto 2024)non èma èpiùdi» Il Napoli è già di, l’allenatore salentino ha raccolto i cocci creando delle schegge più che adattarli a vasi da arredamento vintage. Un’istantanea è la rissa sfiorata da Natan che si è trascinato dietro tutti i compagni, anche quelli della panchina. Non si indietreggia di un centimetro. Si sta sul pezzo dal primo all’ultimo minuto; dal primo all’ultimo calciatore in distinta. Emerge l’Anima, regna la concentrazione. Quattro partite con la porta inviolata, quattro partite senza centravanti ma con l’area avversaria aggredita da ogni lato, ripartendo in verticale, bucando il pressing avversario, martellando le caviglie senza badare, per principio, all’estetica.è il simbolo della sostanzada quinto è il simbolo della sostanza che non bada ai fronzoli.