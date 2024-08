L’omicidio di Sharon Due Comuni sconvolti | Non riusciamo a trovare un perché

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) TERNO D’ISOLA (Bergamo) "? Una ragazza che tutti hanno dipinto come solare, amante della vita, e siamo tutti increduli e attoniti e nona spiegarci quello che è accaduto. È una situazione di profondo sgomento". Il sindaco di Bottanuco, Rossano Pirola, misura le parole: "Mancando ancora informazioni capite che c’è davvero un senso di smarrimento che pervade tutta latà. Questa è unatà piccola, molto unita, di soli 5mila abitanti, quindi ci si conosce tutti. La famiglia Verzeni peraltro molto conosciutail papà diè stato per tanti anni dipendente al comune di Bottanuco. Sono tutti impegnati nel volontariato, in parrocchia. Qui a Bottanuco tutti conoscono e vogliono bene alla famiglia di". Le ipotesi sono tante. Qualcuno ha detto di qualche giro strano, paura di uscire di notte.