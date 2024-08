LIVE Musetti-Zverev Olimpiadi tennis in DIRETTA | match della verità per l’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGIOCATORI IN CAMPOOOOOO! Ci hanno fatto attendere, ma adesso ci siamo davvero! 14:19 E allora, vi aggiorneremo quando vedremo in campo i giocatori. 14:15 Niente, non sappiamo perché i giocatori ancora non sono in campo. Ildi doppio femminile si è concluso 25? fa. 14:09insegue ancora la prima vittoria in uno Slam, ma ha l’oro olimpico e la vittoria alle ATP Finals. E’ da considerare un big dell’era moderna. 14:00 Di fronte il vincitore di Tokyo, nonché numero 4classifica ATP.è arrivato in finale al Roland Garros su questi campi poche settimane fa. 13:57 Serve un’impresa al carrarino per issarsi in zona medaglia nel tabellone di doppio femminile di Parigi 2024! Compiendola, ci sarebbe il vincente di Djokovic-Tsitsipas, che giocheranno alle 19.