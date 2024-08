Le Olimpiadi ignorano gli animalisti | ci sarà ancora il foie gras in menu

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 1 agosto 2024) Niente da fare per Animal Equality: alledi Parigi continuerà a essere servito il(disponibile per chi ha acquistato il pacchetto di ospitalità premium). L’associazione animalista, con il supporto di 60mila persone, si è battuta con una petizione a livello internazionale per far togliere il paté dal, ma la cucina olimpionica – che si è impegnata molto a servire pasti perlopiù vegetali e a basso impatto ambientale – all’amato prodotto di lusso non vuole proprio rinunciare. Glicontro ilA sostenere la campagna animalista sono stati anche gli stessi atleti, come Marcus Daniell e Dotsie Bausch, ma Animal Equality ha fatto sapere che il comitato olimpico non ha voluto ascoltare la protesta, ignorando del tutto la petizione.