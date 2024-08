Le migliori serie tv di agosto 2024

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 1 agosto 2024) Unseriale scarno e poco significativo dal punto di vista delle novità. Meglio puntare sui ritorni di stagione, magari approfittando per recuperare tutti gli episodi arretrati di alcunediventate già piccoli cult. Uno strappo alla regola per poi tornare, passata la calura, agli abituali standard. The Bear (Disney+, 14, terza stagione): si inizia forse con lapiù attesa di tutte, la terza stagione di The Bear che ha già portato a casa cumuli di nominations in vista dei prossimi Emmy Awards. Carmy (Jeremy Allen White) è determinato a condurre il ristorante a livelli di eccellenza ma per fare ciò metterà sempre più sotto pressione sé stesso e la sua squadra che non è detto riuscirà a gestire ritmi di lavoro così intensi e nervosismi tra colleghi.