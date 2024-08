L’assassino di Sharon Verzeni conosceva i suoi orari Due ombre sospette nelle telecamere

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 1 agosto 2024)die imovimenti. Etra via Castagnate e piazza 7 Martiri a Terno d’Isola in provincia di Bergamo sono rimaste impresse due figure. Anche se non hanno inquadrato il momento dell’aggressione. La donna aveva addosso ancora il cellulare e aveva lasciato a casa il portafogli. Quindi difficilmente potrebbe essere rimasta vittima di una rapina finita male. Intanto il fidanzato Sergio Ruocco si trova a Seriate. Ieri il padre diha spiegato che la figlia usciva di notte su consiglio del dietologo. Gli investigatori esamineranno il cellulare della vittima e del fidanzato. Il sospetto Gli inquirenti sospettano anche che il killer conoscesse i movimenti della sua vittima. E che abbia aggredito non per derubare ma per uccidere. Una persona conosciuta, capace di covare rancore per motivi ancora ignoti.