La Piscina di Giacomo Papi è la satira del presente di cui avevamo bisogno

(Di giovedì 1 agosto 2024) «Per prima cosa desidero ringraziarvi di essere venuti e mi scuso di non avervi accolto di persona. Come sapete nel weekend il grande regista Alfas Finga sarà qui con noi al castello per girare un documentario sulla mia vita. Non la vostra, la mia. Potete ben capire che hodi ripassarla. Anzi, vi do un consiglio: fatevi venire in mente qualcosa di intelligente da dire, se ci riuscite». Il grande Maestro Klaus Signori, artista famoso in tutto il mondo per le sue disinstallazioni, sta per festeggiare gli ottant’anni nel castello umbro dove si è ritirato, decide di invitare allora tutti i suoi parenti, amici, consulenti e il suo avvocato. Insomma tutti quelli che potrebbero essere interessati al suo testamento e insieme a loro uno dei registi di documentari più importanti al mondo. Lui, ovviamente, decide di morire.