La dignità non ha sesso è inclusiva e non permette a un uomo di picchiare una donna

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2024) Poco meno di un minuto. Quarantasei secondi per l’esattezza. È stata questa la durata del match fra Angela Carini e Imane Khelif, atleta trans che boxa nel torneo femminile. Qualcuno potrebbe aver pensato a un ko rapido, non sarebbe la prima volta nella boxe, certo, ma non è questo il caso. Angela Carini ha chiesto di fermare il match, ha perso per ritiro. Angela Carini-Imane Khelif: il match L’incontro, se di incontro si può parlare, è durato pochissimo. Giusto il tempo di due scambi, due violenti affondi al mento da parte dell’atleta algerina. Dopo il primo pugno ricevuto Angela Carini è tornata al suo angolo lamentando un apparente problema al caschetto, sintomo che qualcosa non stesse andando per il verso giusto. Il secondo pugno, ancora più violento, l’ha costretta nuovamente a interrompere il match. Questa volta definitivamente.