In città autovelox attivo | Fare subito chiarezza

(Di giovedì 1 agosto 2024) Lo scorso lunedì la Polizia stradale di Cosenza ha sequestrato alcuni misuratori di velocità (sia puntuale sia media) T-Exspeed v 2.0 installati lungo le statali 106 e 107 e la provinciale 234. Ma come noto, il sequestro, disposto dal gip di Cosenza, ha riguardato anche apparecchi dello stesso tipo in varie parti d’Italia, tra cui per l’appunto il tutor sulla Modena-Sassuolo e collocato a Formigine. Uno stesso modello – come già ribadito – è presente però anche nel Comune di Modena, precisamente all’uscita 6 della Tangenziale Carducci: come già più volte sottolineato più volte però, attualmente l’apparecchio, di proprietà del Comune e sottoposto a periodiche tarature e verifiche, non è stato sottoposto ad alcun provvedimento giudiziario.