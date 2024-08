È tornato lo stellone di Malagò | l’Italia vince l’oro nel kayak con De Gennaro e nel judo con Bellandi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 1 agosto 2024) Èlodinel kayak con De Gennaro e nelcon. Slalom K1 maschiale, Giovanni Di Gennaro è oro. L’azzurro davanti al francese Titouan Castrick, argento, e allo spagnolo Pau Echaniz, bronzo. Dodici anni dopo Daniele Molmenti (oro a Londra 2012), quarta medaglia di sempre italiana nel K1 slalom Oro anche neldonne, categoria 78kg, Aliceprima batte la portoghese Patricia Sampaio e conquista la finale per. In finale contro l’israeliana Inbar Lanir, già in vantaggio per un Waza ari,per somma di ammonizioni dell’avversaria (tre shido comportano la squalifica). Nel pomeriggio vittoria di un immenso Musetti. Battuto Zverev 7-5, 7-5. Una partita praticamente perfetta di Musetti. Nonostante alcuni episodi singolari come l’interruzione del match per stendere il tendone e coprire il campo per la pioggia in arrivo.