Di Napoli | Non potevamo rifiutare di confrontarci col Napoli

(Di giovedì 1 agosto 2024) Raffaele Di, allenatore della Cavese, squadra neopromossa in Lega Pro, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss. Nel corso della trasmissione “Radio Goal” ha parlato dell’allenamento congiunto svolto con ila Castel di Sangro. Di seguito le sue esternazioni alla radio. Così Raffaele Di: “C’è stato chiesto due giorni fa di allenarci con gli azzurri, ieri abbiamo fatto un’amichevole, ma nondicoldi Conte e per noi è stato un onore. E’ stata una bella partita, siamo lusingati, sapevamo che di fronte avevamo dei campioni e ci lusinga il fatto di aver segnato due goal anche se si tratta di calcio d’estate. Per noi è stata una gara di prestigio, per gli azzurri un buon allenamento.