Delirio rosso pro Maduro a Roma | Fuori i fascisti i manifesti della vergogna

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 1 agosto 2024) Mentre il mondo contesta le elezioni in Venezuela e si contano i mortirepressione delle proteste, in Italia la sinistra antagonista celebra la "rivoluzione bolvariana" di Nicolas. Tanto che a, in vari quartieri, sono spuntati anche i: "Con il popolo chavista!presidente.e imperialisti dal Venezuela!", si legge nei cartelli firmati dalle associazioni Osa, Cambiare Rotta, Rete dei Comunisti. Intanto nel Paese sudamericano la leader dell'opposizione Maria Corina Machado ha lanciato un appello diretto a "mobilitarsi", proclamando come legittimo vincitore delle presidenziali il suo candidato, Edmundo Gonzalez Urrutia. "Abbiamo proposto al regime di accettare democraticamente la sua sconfitta, ma esso ha scelto la viarepressione. Ora tocca a tutti noi affermare la verità che tutti conosciamo. Mobilitiamoci.