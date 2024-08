Codice Rosso | tre arresti della Polizia di Stato

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoCon l’entrata in vigore del “” sono state perfezionate le procedure del “pronto intervento” delle Forze die soprattutto, si è consolidato il ricorso a importanti strumenti di prevenzione. Nell’ultimo periodo tre sono stati gli interventi del personaleSquadra Volante e degli specialistiSquadra Mobile di Taranto che nel capoluogo jonico hanno arretre soggetti ritenuti presunti responsabili dei reati di stalking e maltrattamenti in famiglia nei confronti delle rispettive compagne. Un 39enne èassicurato alla giustizia per i continui maltrattamenti alla moglie. Decisivo èin ordine di tempo l’intervento del personaleSquadra Volante che èallertato dalla vittima dopo l’ennesima aggressione da parte del marito.