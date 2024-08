CITY HUNTER THE MOVIE | ANGEL DUST è disponibile su Amazon Prime Video per tutti gli abbonati

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 1 agosto 2024) Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures che racchiude il meglio dell’offerta anime, cinematografica e home, è felice di annunciare che l’animeTheda oggi all’interno del catalogo di, accessibile aglisenza ulteriori costi aggiuntivi. Diretto da Kenji Kodama e Kazuyoshi Takeuchi, il titolo è realizzato dallo studio di animazione giapponese Sunrise, celebre per aver lavorato alla serie anime originale die per molte altre opere di successo come Cowboy Bebop e Gintama.Theè l’ultimo film tratto dal mitico manga di Tsukasa Hojo, fenomeno che ha segnato un’epoca vendendo oltre 50 milioni di copie in Giappone e conquistando fan in tutto il mondo.