CdS – A Roma tante cose negative e positive Gasperini? Me l’ha consigliato papà

2024-08-01 Prime parole da giocatore dell'Atalanta per Nicolò Zaniolo. Al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia è stato Luca Percassi, amministratore delegato del club bergamasco, a dare il benvenuto all'ex trequartista della: "È motivo di grande orgoglio aver portato Zaniolo qui. Un grande in bocca al lupo per la stagione che lo aspetta". Zaniolo ha esordito spiegando: "Appena ho saputo dell'interesse dell'Atalanta non ho più ascoltato nessun'altra squadra. Non ho esitato a scegliere questo progetto. È il passo più adatto per la mia carriera. Sappiamo quanto il mister sia bravo a valorizzare i giovani, a tirare fuori il meglio da ogni atleta. Se l'Atalanta può essere la mia Juventus? Lo sta dimostrando anno dopo anno che è una certezza".