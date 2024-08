Calendario pensione agosto 2024 pagamenti info e novità su rimborso 730

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 1 agosto 2024)cedolino, esu730 Il cedolino delladiè disponibile online per tutti i pensionati INPS ed ex INPDAP e sono cominciati icon ritiro alle poste. Questo mese è particolarmente importante, soprattutto per chi ha presentato la Dichiarazione dei Redditi, poiché potrebbe includere l’accredito del730. Vediamo nel dettaglio come accedere al cedolino, le principalie cosa aspettarsi in termini di importi. Come visualizzare il cedolino dellaPer controllare il cedolino delladi, è necessario accedere al sito dell’INPS e utilizzare il servizio online “cedolino della”. Ecco i passaggi da seguire: Visitare il sito dell’INPS. Cliccare su “cedolino della”.