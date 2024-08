Calcio L’Aurora Jesi si presenta in attesa del ripescaggio

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 1 agosto 2024) Mister Andrea Campanelli soddisfatto: “puntiamo a ricostruire lo spirito Aurora che era andato un po’ perso”, 1 agosto 2024 – Andrea Campanelli ha chiamato tutti al pre raduno per familiarizzare e per preparare la stagione che verrà. Vecchi e nuovi si sono ritrovati al San Sebastiano per tirare alcuni calci e poi tutti insieme attorno ad un tavolo per parlare del futuro puntando sulle motivazioni e sulle capacità di tutti. La notizia che tutti attendono è la conferma dell’ammissione alla Seconda Categoria, persa lo scorso campionato con lo spareggio play out contro il Rosora Angeli.