Bimbi in viaggio con mamma e papà | i consigli del pediatra per evitare lo stress e godersi la vacanza

(Di giovedì 1 agosto 2024) Per iinmeno smartphone e tablet, “ciucci digitali” nemici della socialità e della salute in movimento, e più dialogo con: un momento per consolidare il rapporto genitori-figli con storie di famiglia e racconti di vita. Il tutto all’insegna della gioia e della spensieratezza, ingredienti chiave per unadi successo. Mentre si avvicina l’esodo d’agosto, si possono riassumere così idelItalo Farnetani. Che per prima cosa raccomanda “risate e serenità”, ricordando “una semplice frase-verità: quando i genitori stanno bene anche i figli stanno bene”, spiega l’esperto all’Adnkronos Salute.