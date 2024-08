All’aeroporto Costa d’Amalfi da oggi volerà Ryanair | tre nuove rotte per Londra Bergamo e Torino

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 1 agosto 2024) A partire da1° agosto, l’aeroporto “” di Salerno accoglie anche i voli di. La compagnia, come riportato anche da SalernoToday, ha inaugurato le operazioni con un volo da e perOrio al Serio, il terzo aeroporto più trafficato d’Italia. Dal 2 agosto, i collegamenti si estenderanno a, mentre dal 4 agosto sarà possibile volare da e perStansted. In totale,prevede di operare 15 voli settimanali da e per Salerno. “Salerno – hanno dichiarato recentemente i dirigenti della compagnia – diventerà il 32° scalo italiano del vasto network di, che continua a investire in connettività e creare posti di lavoro più di qualsiasi altra compagnia aerea in Italia.