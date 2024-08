Agende di lusso | la Chelsea notebook Smythson si colora d’estate

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di giovedì 1 agosto 2024) Life&People.it Esistono diversi modi per imprimere ricordi, pensieri e sensazioni durante un viaggio o un’esperienza che mette a contatto con una nuova città o, perché no, con la natura. Si può infatti ricorrere alla fotografia, oggi più che mai alla portata di tutti grazie ai moderni smartphone; i più inclini all’arte preferiranno sicuramente armarsi di cavalletto, tela e colori per dipingere e dare vita a un bellissimo quadro. I più poetici e amanti della scrittura, invece, ricorreranno sicuramente a un’agenda per dare sfogo alla propria vena creativa: se a tutto questo si aggiungono stile e ricerca costante nei dettagli, allora è il caso di fare riferimento allediè un brand di riferimento per gli scrittori che amano viaggiare e si distingue per ricercare il bello in ogni aspetto della vita quotidiana.