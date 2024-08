Abusi contro alunna disabile a Livorno | arrestato insegnante

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 1 agosto 2024). Unun istituto di istruzione superiore diè statocon l’accusa di violenza sessuale pluriaggravatauna studentessain condizione di gravità. Le indagini dei carabinieri, coordinati della Procura di, sono state avviate a seguito della segnalazione della Dirigenza Scolastica dell’istituto dove il docente esercitava l’attività di sostegno, per comportamenti anomali e sospetti. L’uomo, secondo quanto ricostruito dall’accusa, era stato notato dal personale della scuola in più occasioni in luoghi isolati ed inaccessibili del complesso scolastico in compagnia dell’. In più occasioni avrebbe anche proferito frasi e commenti offensivi a sfondo sessuale non solo verso la giovane a lui affidata ma anche nei confronti di colleghe ed altre alunne.