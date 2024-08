A Caserta Comune nel caos il sindaco Marino azzera la giunta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAl termine del consiglio comunale tenutosi oggi, e della riunione disvoltasi successivamente, ildiCarlohato lacomunale, revocando tutti gli assessori. “Questo passaggio – informa una nota del– è stato preceduto dalla presa d’atto delle dimissioni presentate dall’assessora Annamaria Sadutto e dal viceEmiliano Casale”. “Prima di tutto – ha spiegato il primo cittadino – voglio ringraziare tutti gli assessori che hanno lavorato con me per il bene della comunità. In questo momento l’mento è un atto fondamentale, che deve segnare una ripartenza netta dell’azione di governance della nostra città. L’obiettivo è quello di effettuare un rinnovamento nell’azione politica e amministrativa, garantendo maggiore efficienza e coerenza con gli indirizzi politici espressi dalla maggioranza.