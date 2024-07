WWE | Solo Sikoa nella top ten dei wrestler più perdenti del 2024 Ma c’è un però

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 31 luglio 2024) SummerSlam è quasi alle porte, e uno degli incontri più importanti sarà quello che vedràimpegnato contro Cody Rhodes per il titolo di campione indiscusso della WWE. Un incontro che viene da lontano, a causa della rivalità tra Rhodes e la Bloodline, cona capo del gruppo. Tuttavia, se si prendono in considerazione i record di vittorie e sconfitte, il nuovo Tribal Chief non dovrebbe essere lo sfidante alla cintura. Secondo CageMatch, finora nelha combattuto 38 match. Un dato abbastanza impressionante, che lo colloca tra i primi 20 lottatori più impegnati della compagnia. Tuttavia,ha perso 28 di quegli incontri, piazzandosi al decimo posto comecon più sconfitte in quest’anno solare. Una percentuale di vittorie inferiore al 24%. Ma a quest’ora la prossima settimana, potremmo parlare di lui come del nuovo campione indiscusso.