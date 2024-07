Vivi il Castello di Santa Severa Estate 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 luglio 2024) “ildi”, un programma ricco e articolato che si snoderà per tutto agosto in uno dei luoghi più suggestivi del litorale a nord di Roma sul cui palco saliranno nomi come Lina Sastri, Paola Minaccioni, Sergio Caputo. Obiettivo dell’evento: fare sempre più del Litorale Romano e della Etruria meridionale luoghi di richiamo globale, non solo per il turismo di prossimità, sottolinea Simona Baldassarre Assessore alla Cultura Regione Lazio. Trenta serate con ingresso gratuito che oltre ai concerti e agli spettacoli offriranno film, visite guidate, la rassegna letteraria Libri e calici sotto le stelle. Il tutto fino al 31 agosto quando ci sarà il gran finale con il concerto di Marina Rei, una delle artiste più complete della scena musicale italiana.