Uomini e Donne | torna il Trono Gay? Le ultime indiscrezioni infuocano il web

Il dating show più amato dagli italiani potrebbe riservare una grande sorpresa ai suoi fan. Secondo sempre più insistenti, Maria De Filippi sarebbe pronta a riportare in auge il. Un ritorno atteso dal pubblico il La notizia è stata lanciata dall'esperto di gossip Amedeo Venza, che ha rivelato sui suoi profili social l'apertura dei casting per trovare il nuovo tronista e i suoi corteggiatori. La scelta di riproporre questo format, già sperimentato con successo in passato con Claudio Sona e Alex Migliorini, sembra rispondere ad una forte richiesta da parte del pubblico.