Un bar misterioso insieme ai drink serve anche sessioni di ipnosi e tarocchi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 31 luglio 2024) I locali tematici stanno guadagnando sempre più popolarità e fascino tra le persone, con esperienze fuori dal comune, tra intrattenimento, mistero e talvoltaun po' di brivido. Da New York a Londra, passando per Tokyo, i bar che offrono spettacoli di magia, letture deidistanno diventando mete di culto per chi cerca qualcosa di diverso dalle solite serate. A Tokyo ha aperto un locale dove, oltre a ordinare il solito, puoi farti leggere ie persino essere ipnotizzato. Il nuovo bar Fushigi no Heso sta già facendo parlare di sé per le sue originali proposte e per il suo clima tenebroso.e magia a Tokyo Situato vicino a Islam Yokocho a Shin-Okubo, Fushigi no Heso, che si traduce in italiano come ombelico, offre ai suoi visitatori la possibilità di immergersi in un mondo magico.