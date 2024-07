Uccisa l’orsa Kj1 animalisti in rivolta Anche il ministro contro la Provincia | L’abbattimento non è la soluzione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il decreto di abbattimento è stato firmato a mezzanotte, il tempo di individuarla e ieri mattinaKj1 è stata. Perché "ad alto rischio". Responsabile di almeno "sette interazioni con l’uomo", l’ultima il 16 luglio ai danni di un escursionista francese. La decisione del presidente dellaautonoma di Trento Maurizio Fugatti, soprannominato dagli ambientalisti "il generale", si è tradotta nel blitz così descritto in una nota: "Una squadra del Corpo forestale è entrata in azione nei boschi sopra Padaro di Arco, dove l’animale era stato localizzato attraverso il radiocollare.era un esemplare pericoloso secondo la scala del Pacobace (il Piano d’azione interregionale per la conservazione dell’orso bruno sulle Alpi centro-orientali).