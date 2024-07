Suning pronto ad acquistare un nuovo club! Questa volta in Portogallo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Dopo l’esperienza in Serie A con l’Inter, conclusasi con il passaggio della società al fondo di investimento Oaktree, secondo ZeroZero il gruppo cinesea tornare nel mondo del calcio. IL RITORNO –a tornare nel calcio dopo l’esperienza con l’Inter,a rimettere le mani nel calcio europeo. Il gruppo cinese ha conquistato tanti trofei e riportato ilnerazzurro tra le squadre più forti in circolazione, tuttavia le difficoltà economiche e la complessità gestionale hanno portato alla cessione delal fondo Oaktree. Secondo quanto riportato inad acquisire la SAD do Portimonense.ritorna nel calcio, ma in– L’accordo, che dovrebbe essere completato entro il 2025, non si limiterà all’acquisto della società calcistica, ma includerà anche il complesso sportivo dell’Autódromo de Portimão.