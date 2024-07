Scivola sul sentiero delle Foppe a Mandello e vola per 60 metri nella scarpata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024)del Lario – Grave incidente oggi pomeriggio, mercoledì 31 luglio, intorno alle 14 adel Lario, nel Lecchese: un 75enne stava percorrendo iled èto in un tratto impervio del cammino. L’uomo ètoper 50/60procurandosi un trauma cranico e gravi ferite al volto, al torace e agli arti superiori. L’uomo è stato recuperato dall’elisoccorso ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri per effettuare tutti i rilievi del caso e un’ambulanza.