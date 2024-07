Samsung One UI 7 | un’interfaccia utente rivoluzionata

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ecco le ultime novità sulla One UI 7 di: ritardi nel lancio e rinnovamenti dell’interfacciaL’attesa per One UI 7, la nuova interfacciadibasata su Android 15, continua a crescere. Inizialmente previsto per questa settimana, il lancio della prima beta pubblica per i dispositivi della famiglia Galaxy S24 è stato posticipato. Secondo le ultime indiscrezioni, l’aggiornamento dovrebbe vedere la luce nella terza settimana di agosto. One UI 7: le ultime informazioni Il motivo di questo ritardo sembra essere legato all’aggiornamento One UI 6.1.1, attualmente in fase di distribuzione per tablet, smartphone pieghevoli e alcuni dispositivi di fascia alta più datati.sembra intenzionata a concentrarsi su un aggiornamento alla volta, garantendo così un’esperienzaottimale per tutti i suoi clienti.