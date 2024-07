Roma urlo Dovbyk! Stretta decisiva | le cifre dell’affare

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Lapiazza il colpo in attacco, in arrivo Artem. La giornata odierna doveva essere quellaper lafinale e così è stato. Il club giallorosso ha trovato l’accordo per il bomber ucraino che sostituirà, in termini di ruolo, peso specifico offensivo e gol Romelu Lukaku. Florent Ghisolfi, direttore sportivo dei giallorossi, ha trovato l’accordo definitivo per il trasferimento diallasulla base di 33-34 milioni di euro più bonus e 10% sulla futura rivendita. Giovedì 1 agosto previste le firme e successivamente l’arrivo in città del nuovo centravanti di Daniele De Rossi. L'articolo: leCalcioWeb.