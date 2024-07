Rinasce la Casa della Comunità | terminati i lavori nella sede

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Si è conclusa in questi giorni un’altra tappa neidi ristrutturazionedi Castelfranco Emilia: è stato infatti riaperto il corridoio centrale. L’ingresso principale (da piazzale Deledda) diventa quindi nuovamente la porta per accedere ai servizi. A comunicarlo in una nota diffusa ieri è l’Ausl, che "si scusa con i cittadini per i disagi causati in questi mesi di, ricordando che la ristrutturazione, come già si può vedere attraversando il corridoio centrale, porterà ad avere spazi più moderni e accoglienti. Inel corridoio centrale sono iniziati nel marzo scorso, e questo ha comportato la divisione dell’edificio in due blocchi con accessi diversi. Isononei tempi previsti, e già venerdì scorso diverse persone hanno potuto attraversare il nuovo corridoio.