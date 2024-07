Quando combatte Angela Carini contro Imane Khelif | data orario e programma

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024)e Diego Lenzi. Sono loro i rappresentanti della boxe italiana rimasti alle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo le clamorose eliminazioni di Abbes Mouhiidine e Irma Testa, oltre agli stop di Sirine Charaabi, Salvatore Cavallaro, Giordana Sorrentino e Alessia Mesiano. Aspettando l’ottavo di finale del +92kg azzurro, la prossima a salire sul ring è proprioche nella categoria 66kg cerca il pass per i quarti di finale del torneo olimpico. L’azzurra dovrà vederselala pugile algerina, al centro di una polemica che sta riguardando anche la politica dopo l’esclusione dai Mondiali 2023 per un gender test non superato. Nessun commento sul caso da parte diche vuole soffermarsi solo sul ring. L’inizio del match è inalle 12:20 di giovedì 1° agosto.