Prima nazionale del nuovo spettacolo di Guascone Teatro a Vicopisano il 3 agosto

(Di mercoledì 31 luglio 2024)(Pisa), 31 luglio 2024- Continuano i grandi appuntamenti con ildell'estate nel Comune di. Il 3, alle 21:30, nell'Antico Frantoio Toscano Del Rio Grifone, sotto le stelle, andrà in scena ladello"Opzioni di un clown" di, per la rassegna Utopia Del Buongusto, di e con Andrea Kaemmerle. Il Clown non si fa, Clown si è! Il Clown non va in vacanza, impossibile mettere a riposo questa attrazione verso lo sberleffo e la burla. “Opzioni di un Clown” è la nuova produzione di, un’antologia emotiva che, partendo dal capolavoro mondiale di Heinrich Boll, “Opinioni di un Clown”, attraverso i 35 anni di carriera comica di Andrea Kaemmerle, arriva a rispolverare aneddoti e cavalli di battaglia riemersi da reperti di notti fumose ed evaporati in una nuvola rossa in una delle molte feritoie della notte.