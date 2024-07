Parigi 2024 triathlon prova femminile | oro in casa per Beaugrand Alice Betto sedicesima Seregni ventiduesima

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) I risultati e la cronaca dellaindividuale dialle Olimpiadi di. La medaglia d’oro è andata alla francese Cassandre, che intrionfa con un grande allungo nell’ultima frazione. Alle sue spalle argento per la svizzera Julie Derron, che precede la britannica Beth Potter la quale si prende la medaglia di bronzo. Quarto posto e “medaglia di legno” per l’altra francese Emma Lombardi, che si ferma a 6 secondi dal podio. InItalia la migliore azzurra èa tre minuti dalla vincitrice. Biancaparte forte ma poi cala e arrivaa 4’16”, mentre Verena Steinhauser non entra mai in gara fin dalle prime bracciate e termina nelle ultime posizioni della classifica al 39° posto a 7’40”.