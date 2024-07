Parigi 2024 | Perissa Fdi ‘per Angela Carini non sarà incontro ad armi pari’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Roma, 31 lug. (Adnkronos) – ?Domani a, un?atleta italiana,, competerà nel pugilato contro un?altra atleta, l?algerina transgender Imane Khelif, che fu esclusa dai Mondiali per non aver superato i test ma che ora gareggerà alle Olimpiadi per un regolamento diverso. Trovo questa circostanza francamente preoccupante, pur condividendo pienamente il valore dell?inclusività, sono fermamente convinto che questononadpari e vedrà fortemente svantaggiata l?atleta che, per forza di cose, potrà contare su un?inferiore prestanza e forza soprattutto perché in passato un?altra avversaria di Khelif ha riferito a margine dell?che in tutta la sua carriera non era stata mai colpita con così tanta violenza”. Lo afferma Marco, deputato di Fratelli d?Italia e consigliere nazionale del Coni.