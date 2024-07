Olimpiadi due cuori e due… medaglie | la coppia azzurra Paltrinieri-Fiamingo insieme anche sul podio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2024) “Two is megl the one“. Con una fotoe tanti, Gregorioe Rossellahanno festeggiatosui social levinte quasi in simultanea ieri sera alledi Parigi 2024. I due, fidanzati da Tokyo 2021, si sono mostrati sorridenti e con le due(bronzo per il nuotatore, oro per la spadista) in bella mostra. La loro storia d’amore è nata proprio ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Da allora, hanno condiviso tre anni di successi e si sono sostenuti a vicenda nelle rispettive gare. Rossella e Gregorio dimostrano che l’amore può essere un motore di vittorie, e le loroa Parigi sono la prova tangibile di questa unione vincente.