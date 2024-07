Nordio | ‘Un piano straordinario per le carceri’

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 31 luglio 2024) “Per rinnovare il sistema dell’esecuzione penale in modo da coniugare la certezza della pena con l’efficacia dei percorsi di reinserimento sociale dei detenuti e garantire un impatto positivo sulla sicurezza e la coesione sociale, ilstrategico del Ministero prevede un disegno coordinato di interventi”. Con queste parole si è espresso il ministro della Giustizia Carlo. “Solo nel 2024 abbiamo stanziato 10,5 milioni di euro aggiuntivi – ha aggiunto – più che triplicato il budget previsto in bilancio di euro 4,4 milioni, per uno stanziamento totale di euro 14,9 milioni”.